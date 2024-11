Il governo italiano ha recentemente annunciato un’estensione del Bonus Natale, che raggiungerà 4,5 milioni di lavoratori nel periodo delle festività. La misura prevede un bonus di 100 euro per i lavoratori con redditi fino a 28mila euro, somma che verrà inclusa nella tredicesima. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha chiarito che questa decisione quadruplica la platea inizialmente prevista, estendendo il beneficio anche ai genitori single senza più il requisito del coniuge a carico, ma con almeno un figlio.

Taglio dell’Irpef: Nuove Risorse per Alleggerire la Pressione Fiscale

La riduzione dell’Irpef è tra i punti principali della manovra 2024, confermata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha posto il taglio delle aliquote Irpef come priorità di investimento per le risorse che saranno disponibili grazie al concordato fiscale. Giorgetti ha spiegato che ogni decisione definitiva verrà presa solo al termine dell’analisi dei dati economici e fiscali. La manovra resta aperta e prevede più di 4.500 emendamenti in discussione alla Camera, con l’obiettivo di supportare redditi bassi e famiglie, come confermato anche da Giorgetti.

Confronto Positivo tra Governo e Associazioni Imprenditoriali

Le associazioni imprenditoriali italiane, tra cui Confcommercio e Confesercenti, hanno incontrato il governo a Palazzo Chigi per un secondo round di consultazioni sulla legge di Bilancio. Durante l’incontro, sono sollevati temi legati alla sostenibilità dei consumi e alla riduzione della pressione fiscale. Confindustria, che inizialmente aveva espresso riserve, ha ora evidenziato una convergenza di intenti e apprezzato le aperture del governo su agevolazioni per le imprese tramite l’Ires premiale.

Concordato per le Partite Iva e Altre Novità per i Lavoratori Autonomi

Per le partite Iva, il concordato fiscale è esteso di un mese, consentendo ai lavoratori autonomi di adempiere agli obblighi fiscali con maggiore flessibilità. I primi incassi ammontano a 1,3 miliardi di euro, ma l’opposizione, in particolare il PD, ha criticato il provvedimento definendolo un “flop”. Giorgetti ha chiarito che le risorse raccolte dal concordato saranno destinate prevalentemente alla riduzione delle aliquote Irpef.

Il Nodo del Canone Rai

All’interno della maggioranza resta aperto il dibattito sul canone Rai: la Lega ha proposto di ridurre il canone da 90 a 70 euro anche per il 2025, presentando un emendamento che sarà discusso in Senato. Tuttavia, Forza Italia ha dichiarato di non essere favorevole a tale riduzione. Giorgetti ha mantenuto una posizione neutrale sulla questione, lasciando la decisione al Parlamento.

Le nuove misure economiche e fiscali proposte dal governo, tra cui l’estensione del Bonus Natale e la riduzione dell’Irpef, segnano un significativo intervento a sostegno dei redditi medio-bassi e delle famiglie. La manovra economica 2024 è accolta positivamente anche da buona parte delle associazioni imprenditoriali, che vedono una crescente convergenza con il governo su obiettivi comuni per la crescita economica del Paese.