Con l’arrivo delle festività natalizie, i pensionati italiani possono aspettarsi una sorpresa gradita: il cosiddetto “bonus pensioni”, una misura straordinaria pensata per sostenere economicamente chi percepisce redditi più bassi, alleviando il peso dell’inflazione e dei rincari.

Cosa sono i bonus pensioni?

I bonus pensioni rappresentano interventi economici straordinari o periodici concessi dal governo italiano. Questi possono includere:

Somme aggiuntive erogate una tantum;

Agevolazioni fiscali;

Sussidi mirati per contrastare il caro vita o per coprire spese essenziali, come le utenze.

Negli anni passati, il governo ha introdotto bonus una tantum, come i 200 euro nel 2022 e 2023, per compensare l’impatto dei rincari energetici e dell’inflazione.

Dicembre 2024: l’integrazione straordinaria di 154,94 euro

Uno dei punti salienti per il mese di dicembre 2024 è l’erogazione di un’integrazione straordinaria di 154,94 euro a favore dei pensionati con redditi più bassi.

Chi può beneficiarne?

La misura, introdotta dalla Legge Finanziaria 2001, spetta a pensionati che rispettano i seguenti requisiti:

Reddito personale annuo inferiore a 7.781,93 euro;

In caso di redditi cumulati con il coniuge, il tetto massimo è di 23.345,79 euro (ridotto a 11.672,90 euro se il reddito è calcolato individualmente).

Come funziona il calcolo?

I pensionati con redditi leggermente superiori alla soglia minima riceveranno un bonus ridotto, calcolato per raggiungere il tetto massimo di 7.936,87 euro (trattamento minimo annuale, maggiorato del bonus).

L’importo è esentasse e viene accreditato automaticamente insieme alla pensione di dicembre.

Chi è escluso?

Non possono accedere al bonus:

Beneficiari di assegni sociali, Ape Sociale o assegni di esodo Fornero;

Pensionati con trattamento calcolato tramite il sistema del cumulo progressivo (salvo completamento delle quote).

Pensioni minime: aggiornamenti per il 2024

Il governo ha previsto un adeguamento della pensione minima per il 2024, in linea con l’inflazione. L’importo medio è compreso tra 570 e 590 euro mensili, con possibili incrementi per i pensionati over 75.

Altri interventi per i pensionati nel 2024

Bonus per i neo-sessantaquattrenni

Circa 200mila pensionati che hanno compiuto 64 anni nel secondo semestre del 2024 riceveranno a dicembre le somme non erogate nei mesi precedenti. Questo intervento mira a garantire che gli aventi diritto accedano alle rivalutazioni e agli adeguamenti previsti per la loro fascia d’età.

Recupero di somme indebite

L’INPS ha avviato verifiche per individuare eventuali somme indebitamente percepite dai pensionati nel corso dell’anno. Le pensioni di dicembre, quindi, includeranno eventuali trattenute o conguagli derivanti da tali controlli.