Oltre 15.000 persone, 200 tra Supercar, moto, auto da Formula e kart, e un chilometro di pura passione. Questo è stato il Vesuvio Motor Show 2024, un evento che ha trasformato via Brecce a Sant’Erasmo in una piccola “Montecarlo” napoletana. La seconda edizione di questa manifestazione ha portato entusiasmo e adrenalina a Napoli, lasciando il segno e facendo già sognare l’edizione del 2025, che promette di essere ancora più ricca.

Un evento di successo

Il Vesuvio Motor Show ha saputo coinvolgere non solo gli appassionati di motori, ma anche il grande pubblico, attirando adulti e bambini grazie a una vasta offerta di attività e spettacoli. Il rombo dei motori ha catturato l’attenzione di grandi e piccini, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. L’organizzatore dell’evento, Antonio Olivieri, ha espresso la sua soddisfazione per il grande successo raggiunto: “Portare tanti bambini a Brecce a Sant’Erasmo è una piccola vittoria. Abbiamo creato la nostra Montecarlo nella periferia di Napoli”.

Motorsport, sicurezza e spettacolo

Il Vesuvio Motor Show non è stato solo un evento di puro intrattenimento. Ha unito la passione per i motori con la consapevolezza della sicurezza stradale e lo sviluppo tecnologico. Grazie alla collaborazione con l’Università Federico II e con importanti ingegneri del settore come quelli di Goodyear, McLaren e Porsche, sono stati organizzati convegni sul motorsport e sulla sicurezza stradale. Inoltre, la Polizia di Stato ha partecipato con interventi educativi su come prevenire incidenti e promuovere una guida sicura.

L’evento ha offerto anche spettacoli gratuiti con stuntman di auto e moto, creando un’area di intrattenimento spettacolare che ha emozionato i presenti. Questo ha reso il Vesuvio Motor Show non solo un appuntamento per gli appassionati di motori, ma un momento di crescita e sensibilizzazione per tutta la comunità.

Solidarietà e crescita per la periferia

Un aspetto importante dell’evento è stata la sua componente solidale. Il Vesuvio Motor Show ha contribuito a sostenere l’ospedale pediatrico Pausilipon e diverse associazioni attive a Scampia, dimostrando come eventi di questo tipo possano portare benefici concreti alle realtà locali.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presente alla manifestazione, ha sottolineato l’importanza di investire nelle periferie come chiave per lo sviluppo: “Questi sono eventi che funzionano. Investire nelle periferie crea sviluppo”. Anche l’assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, ha manifestato l’impegno dell’amministrazione per il futuro, promettendo che il Comune sarà co-promotore della prossima edizione.

Prossimo appuntamento: 2025

Con grande entusiasmo, il Vesuvio Motor Show dà appuntamento al 2025 per una terza edizione che sarà ancora più spettacolare. L’evento ha già lasciato un segno profondo, non solo per gli amanti dei motori, ma per tutta la città di Napoli, che ha dimostrato come la periferia possa essere teatro di iniziative capaci di unire passione, educazione e solidarietà.