Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha promesso azioni concrete per migliorare la sicurezza stradale in città, a seguito dell’incidente che ha provocato la morte di Valeria Vertaglio, una giovane mamma travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto in una corsia preferenziale, e l’automobilista, un 22enne, ha ignorato il semaforo rosso.

Manfredi ha dichiarato che verranno intensificati gli interventi di prevenzione per evitare altre tragedie simili, puntando il dito sull’attenzione alla guida, segnalando comportamenti pericolosi come l’uso del cellulare e il superamento dei limiti di velocità. Tra le prime misure annunciate dal Comune, vi è l’installazione di dossi su alcune strade per ridurre la velocità e l’introduzione di limiti di velocità più bassi, con alcune aree già coperte dal limite dei 30 km/h. Tuttavia, Manfredi ha sottolineato che «il vero problema è far rispettare questi limiti».

Sicurezza stradale: riunione in Prefettura

Sul tema della sicurezza stradale, si è tenuta anche una riunione del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, convocata dal prefetto Michele Di Bari, il quale ha espresso indignazione per i ripetuti incidenti che stanno accadendo a Napoli. Di Bari ha commentato la situazione come “raccapricciante”, affermando che non è tollerabile che una madre non torni più a casa dopo aver accompagnato i figli a scuola. Per il prefetto, oltre ai controlli, è fondamentale un cambiamento nei comportamenti alla guida e una maggiore responsabilità da parte degli automobilisti.

Il sit-in delle mamme per Valeria Vertaglio

In segno di protesta e richiesta di giustizia, ieri mattina, un gruppo di mamme e conoscenti di Valeria Vertaglio ha organizzato un sit-in in via Brin, luogo in cui è avvenuto l’incidente. La manifestazione ha voluto ricordare la 42enne, morta mentre attraversava la strada, e sollecitare misure urgenti per la sicurezza. Purtroppo, nella stessa zona si è verificato un altro incidente poche ore dopo la morte di Valeria, con uno scontro tra una moto e un ciclomotore, che ha causato due feriti.

Questa serie di tragici eventi ha sollevato preoccupazioni sempre più forti tra i cittadini di Napoli, che chiedono azioni rapide e più controlli per rendere le strade della città più sicure.