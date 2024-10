Un terribile incendio ha devastato lo storico Santuario di San Ciriaco a Torre Le Nocelle, in provincia di Avellino, lasciando dietro di sé danni gravi agli interni e agli arredi della chiesa. Le fiamme sono divampate durante la notte, intorno alle 2, e nonostante la devastazione, fortunatamente non si registrano feriti.

Uno dei momenti più toccanti è descritto da padre Michele Bianco, prete esorcista, che si è precipitato nella chiesa durante l’incendio con l’intento di salvare il Cristo eucaristico nel tabernacolo. Padre Michele ha raccontato l’emozione e il sollievo provati quando ha scoperto che l’eucarestia era rimasta intatta, nonostante la distruzione che circondava l’altare maggiore. Ha trasportato con cura le ostie nella cappella dell’oratorio, sollevato di averle recuperate integre.

Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, ha commentato l’evento sottolineando l’urgenza di rafforzare la prevenzione per proteggere il patrimonio storico e artistico, affinché tragedie simili non si ripetano e non mettano a rischio l’incolumità delle persone. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare e si attende una verifica per determinare quanto accaduto e stimare i danni subiti dal Santuario.