Essere giovani e con un reddito medio-basso potrebbe sembrare una sfida, ma grazie al Bonus Casa Under 36, può diventare un’opportunità concreta per realizzare uno dei sogni più ambiti: l’acquisto della prima casa. Lo Stato italiano ha infatti introdotto agevolazioni specifiche per chi ha meno di 36 anni e un ISEE inferiore a 40.000 euro, dando un aiuto significativo per chi desidera comprare una casa.

Cos’è il Bonus Casa Under 36?

Il Bonus Casa Under 36 è un’agevolazione pensata per facilitare l’acquisto della prima abitazione da parte dei giovani. Questa misura mira a contrastare una delle problematiche più diffuse in Italia, dove molti giovani rimangono a vivere con i genitori fino a tardi a causa dei costi elevati degli immobili e delle difficoltà nel sottoscrivere un mutuo.

Grazie a questo bonus, chi ha meno di 36 anni può accedere a significativi vantaggi fiscali, rendendo il sogno di una casa propria più raggiungibile.

Come Funziona il Bonus Prima Casa Under 36

Il bonus offre diverse agevolazioni a chi decide di acquistare la prima casa e rispetta i requisiti. In particolare, i benefici includono:

Esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette a IVA.

Credito d’imposta per le compravendite soggette a IVA: l’importo sarà pari all’IVA pagata al venditore, e sarà utilizzabile dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 per chi ha acquistato casa tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024.

Questi vantaggi fiscali permettono di ridurre notevolmente i costi iniziali di acquisto, facilitando l’accesso al mercato immobiliare per i giovani acquirenti.

Requisiti per Accedere al Bonus

Per poter beneficiare del Bonus Casa Under 36, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

Età: L’acquirente deve avere meno di 36 anni al momento dell’acquisto. Se il mutuo viene sottoscritto da una coppia, almeno uno dei due deve essere under 36.

ISEE: Il reddito del nucleo familiare non deve superare i 40.000 euro annui.

Residenza: L’acquirente deve trasferire la propria residenza nell’immobile acquistato entro 18 mesi dall’acquisto.

Altri immobili: Non si può già possedere un’altra abitazione nello stesso Comune dove si intende acquistare usufruendo del bonus.

Tipologia di immobile: L’agevolazione è valida solo per immobili non di lusso.

Un Aiuto Concreto per i Giovani

In un contesto immobiliare in cui i prezzi delle abitazioni sono spesso elevati e i tassi di interesse sui mutui possono rappresentare un ostacolo, il Bonus Prima Casa Under 36 rappresenta un’opportunità preziosa. Con l’abolizione delle imposte e l’accesso a crediti d’imposta, i giovani hanno una possibilità concreta di iniziare un percorso di indipendenza, realizzando il sogno di acquistare la prima casa.

Il Bonus Casa Under 36 è un’importante agevolazione fiscale che aiuta i giovani con redditi più bassi a superare le difficoltà legate all’acquisto della loro prima abitazione. Grazie a questo bonus, è possibile ridurre i costi legati alle imposte e ottenere benefici fiscali, avvicinando sempre più giovani al sogno della proprietà immobiliare.