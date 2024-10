Da oggi e fino a dicembre, torna a Sorrento l’iniziativa “Isola Ecologica del Tesoro”, organizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con Penisolaverde. L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti, con un’attenzione particolare all’olio esausto, un materiale altamente inquinante se non smaltito correttamente. L’iniziativa prevede tre appuntamenti da ottobre a dicembre, durante i quali i cittadini potranno conferire i loro rifiuti in specifiche postazioni ecologiche.

Gli appuntamenti per conferire l’olio esausto

L’Isola Ecologica del Tesoro sarà attiva in tre date chiave:

Domenica 20 ottobre, a Priora, dalle ore 10:00 alle 12:30, nei pressi della chiesa parrocchiale, Domenica 17 novembre, in piazza Angelina Lauro, sempre dalle ore 10:00 alle 12:30, Domenica 1° dicembre, nei pressi della chiesa di Casarlano, con lo stesso orario.

Durante questi eventi, i cittadini potranno portare contenitori con olio di frittura esausto, e per ogni 10 litri conferiti, riceveranno in cambio una bottiglia di olio extra vergine di oliva. Saranno inoltre distribuite taniche per la raccolta dell’olio esausto e kit per la raccolta delle deiezioni canine.

L’importanza del corretto smaltimento dell’olio esausto

Come sottolineato da Luigi Di Prisco, presidente del consiglio comunale, lo smaltimento dell’olio esausto è fondamentale per evitare gravi danni ambientali. Gettare l’olio usato negli scarichi domestici può:

Ostruire le tubature, causando danni agli impianti idraulici.

Compromettere il funzionamento degli impianti di depurazione.

Danneggiare gravemente l’ecosistema marino, provocando inquinamento e mettendo a rischio flora e fauna acquatica.

Questa iniziativa coincide con la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che si terrà nel mese di novembre. Il programma rientra nell’ambito del Programma LIFE+ della Commissione Europea, che mira a ridurre drasticamente la quantità di rifiuti prodotti e a promuovere la consapevolezza ambientale tra i cittadini.

Come smaltire correttamente i rifiuti: alcuni consigli

Oltre all’olio esausto, è importante gestire correttamente tutti i tipi di rifiuti per ridurre l’impatto ambientale. Ecco alcuni suggerimenti:

Riciclaggio dei materiali: suddividi i rifiuti in plastica, carta, vetro e alluminio, e conferiscili nei contenitori di raccolta differenziata.

Raccolta di rifiuti pericolosi: come batterie, elettrodomestici e lampadine, che devono essere smaltiti in appositi centri di raccolta.

Compostaggio: per rifiuti organici come scarti di cibo e sfalci di giardino, potendo trasformarli in concime naturale.