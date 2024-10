I pensionati non riceveranno il nuovo bonus Natale recentemente introdotto dal governo Meloni, che è destinato esclusivamente ai lavoratori dipendenti con un reddito annuale fino a 28.000 euro e con almeno un coniuge e un figlio a carico. Tuttavia, per i pensionati è previsto un emolumento aggiuntivo che arriverà a dicembre, noto come “bonus Natale” delle pensioni, sebbene sia importante non confondere questo importo con il bonus appena approvato per i lavoratori.

Bonus Natale sulle Pensioni: Cosa Sapere

Il bonus Natale sulle pensioni non è una novità, in quanto è stato introdotto dalla legge finanziaria del 2001 (articolo 70, legge n. 388 del 23 dicembre 2000) e viene erogato con la tredicesima mensilità, per questo è anche conosciuto come bonus tredicesima. Questo importo aggiuntivo è destinato ai pensionati che percepiscono una pensione al di sotto di una certa soglia.

A Chi Spetta

Il bonus Natale è destinato a tutti i pensionati che ricevono prestazioni previdenziali dall’INPS, eccetto per i trattamenti assistenziali. Non riceveranno quindi questa maggiorazione i titolari di pensioni di invalidità civile o dell’Assegno sociale. Per ricevere il bonus Natale, la pensione mensile deve essere inferiore al trattamento minimo, che per il 2024 è fissato a 598,61 euro mensili, ovvero 7.781,93 euro all’anno. È importante notare che il bonus può essere erogato anche a chi ha una pensione leggermente superiore a questo importo, purché sia inferiore all’importo del trattamento minimo maggiorato del bonus.

Requisiti Reddituali

Per determinare il diritto al bonus, si deve considerare il reddito complessivo del pensionato, che non deve superare 1,5 volte l’importo annuo della pensione minima, corrispondente a 11.672,89 euro per il 2024. Nel caso di pensionati coniugati, c’è un secondo requisito da rispettare: il reddito coniugale non deve superare tre volte il trattamento minimo, il che significa restare entro 23.345,79 euro.

Importo del Bonus

L’importo del bonus Natale per i pensionati è fissato a 154,94 euro. A differenza di altri emolumenti, questo importo non è soggetto a rivalutazione annuale e rimane invariato. Tuttavia, per ricevere l’importo intero, la pensione deve essere al di sotto della soglia di 598,61 euro mensili (al netto di una rivalutazione straordinaria del 2,7% applicata nel 2024 sui trattamenti inferiori al minimo).

Procedura di Richiesta

Di solito, il bonus Natale è erogato automaticamente. Tuttavia, alcuni pensionati potrebbero dover accedere al servizio INPS e presentare una domanda di ricostituzione della pensione. È importante che chi rientra in questa categoria si informi e segua le procedure necessarie per garantire di ricevere l’emolumento.