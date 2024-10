Una notte di terrore a Bari, dove un giovane di origini pakistane, di appena 19 anni, è stato vittima di una violenta aggressione. Il fatto è avvenuto nella notte scorsa presso il molo di Santo Spirito, dove il ragazzo è stato attaccato da un gruppo di individui ancora non identificati.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato accerchiato e aggredito senza motivo apparente. Dopo essere stato picchiato selvaggiamente, il 19enne ha riferito di essere stato vittima di abusi sessuali da parte del gruppo. Gli aggressori non si sono fermati qui: lo hanno legato mani e piedi e lo hanno scaraventato sui frangiflutti, lasciandolo in condizioni critiche. Il giovane è rimasto incastrato con una gamba tra le rocce, in balia del freddo e del pericolo di ipotermia.

Il salvataggio

A salvare il ragazzo è stato un pescatore, che lo ha trovato in uno stato disperato e ha subito allertato i soccorsi. Le condizioni del giovane al momento del ritrovamento erano gravissime, ma grazie al tempestivo intervento del pescatore e dei medici, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora è sotto osservazione.

L’ombra di una baby gang

Le autorità stanno cercando di far luce su questa vicenda raccapricciante. Il giovane ha raccontato di essere stato vittima di una baby gang, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per identificare i responsabili di questo terribile atto di violenza.

Un episodio che sconvolge la comunità

La violenza subita dal giovane ha scosso profondamente la comunità di Bari. Atti di brutalità simili, che coinvolgono soprattutto minorenni o giovani adulti, stanno diventando sempre più frequenti in diverse città italiane, e questo episodio accende nuovamente i riflettori sulla problematica delle baby gang e sulla crescente violenza gratuita.

Le autorità locali hanno promesso un rapido intervento per fare giustizia e assicurare alla legge i responsabili. Tuttavia, questo episodio lascia un segno indelebile, rinnovando il dibattito sulla sicurezza nelle città e la necessità di politiche di prevenzione efficaci.