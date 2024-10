Un grave incidente è avvenuto a Castel Volturno (Caserta), dove un uomo di 30 anni, sotto l’effetto di alcol e droga, ha investito un pedone di 79 anni e si è dato alla fuga. L’episodio si è verificato in via Acacia, e la vittima, dopo l’investimento, è trasportata d’urgenza al Pineta Grande Hospital, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto territoriale di Mondragone, il 30enne ha investito il 79enne mentre attraversava la strada, per poi fuggire a velocità sostenuta senza prestare soccorso. Immediatamente sono scattate le indagini: grazie all’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nei pressi del luogo dell’incidente, i militari sono riusciti a identificare la targa del veicolo e a rintracciare il conducente.

Arresto e Denuncia

L’uomo è successivamente fermato mentre si trovava ancora alla guida del veicolo, in una delle strade secondarie di Castel Volturno. Il 30enne è stato denunciato per omissione di soccorso, lesioni personali stradali, fuga del conducente in caso di lesioni personali, guida sotto l’influenza di alcol e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La Vittima

La vittima, un uomo di 79 anni, ha riportato gravi lesioni nell’incidente, ma fortunatamente la sua vita non è in pericolo. È attualmente sotto osservazione medica presso il Pineta Grande Hospital, e i medici mantengono la prognosi riservata.