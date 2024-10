Una scoperta allarmante è stata fatta dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore in un terreno situato a Carditello, frazione di Cardito, in provincia di Napoli. Durante un’operazione di controllo del territorio, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un borsone contenente una pistola-mitragliatrice automatica calibro 9, modello Stein, capace di sparare fino a 500 colpi al minuto, insieme a due caricatori pieni e numerose munizioni.

Il Ritrovamento

La scoperta è avvenuta a seguito dell’ispezione di un terreno dove erano state notate alcune autovetture nascoste dietro una fitta vegetazione. Di queste, due veicoli sono risultati rubati, mentre il terzo era sotto un provvedimento di sequestro penale ancora da eseguire. All’interno di uno dei veicoli, la Guardia di Finanza ha rinvenuto numerosi bossoli esplosi, sollevando il sospetto di recenti attività criminali nella zona.

Durante la perlustrazione dell’area, le autorità hanno trovato il borsone celato tra i cespugli, coperto da travi in legno. Oltre alla pistola-mitragliatrice, nel borsone erano presenti 150 munizioni e 11 bossoli sparsi all’interno dell’auto.

Perizia Sull’Arma

L’arma sequestrata sarà sottoposta a una perizia balistica per determinare se sia stata utilizzata in crimini recenti, come fatti di sangue o atti intimidatori, che hanno interessato diverse aree a nord di Napoli, inclusi i comuni di Grumo Nevano, Cardito, Sant’Antimo, Casandrino e Caivano. Le indagini proseguono per stabilire eventuali collegamenti con episodi di criminalità locale.

Kit del Rapinatore a Fuorigrotta

In un’operazione parallela, i carabinieri hanno eseguito un sequestro nella zona di Fuorigrotta, Napoli, dove è stato rinvenuto un vero e proprio “kit del rapinatore”. Le autorità, con l’aiuto della Polizia scientifica, hanno conteggiato un totale di 150 munizioni e numerosi bossoli. Anche in questo caso, l’arma sarà analizzata per capire se sia stata coinvolta in eventi criminali.