Nel tardo pomeriggio di oggi, i passeggeri della Circumvesuviana hanno dovuto affrontare una serie di disagi a causa di un’avaria che ha fermato un treno presso la stazione di via Viuli. La EAV (Ente Autonomo Volturno) ha comunicato che il guasto ha obbligato i passeggeri a trasbordare su un altro convoglio per proseguire il viaggio. In particolare, i viaggiatori hanno continuato il loro percorso a bordo del treno delle ore 18:16 da Napoli per Sorrento.

A causa di questo inconveniente tecnico, si sono registrati ritardi consistenti. I treni coinvolti sono quelli delle ore 17:50 da Napoli per Poggiomarino, 17:50 da Sorrento per Napoli e 18:16 da Napoli per Sorrento, che stanno viaggiando con oltre 40 minuti di ritardo. Questo ha avuto un impatto anche su altre tratte, come la Napoli-Torre Annunziata, dove alcune corse sono state cancellate.

L’avaria ha creato importanti disagi per i pendolari e i viaggiatori che utilizzano la Circumvesuviana nelle ore di punta per i loro spostamenti quotidiani. Non è la prima volta che si verificano simili problematiche su queste linee, evidenziando la necessità di miglioramenti nella manutenzione e nella gestione delle infrastrutture.

Treno fermo Circumvesuviana: ritardi e corse cancellate

Questo tipo di imprevisti causa notevoli disagi, soprattutto quando avvengono nelle ore serali, momento critico per chi torna dal lavoro o ha impegni familiari. Le linee interessate sono tra le più utilizzate, e le ripercussioni si sono fatte sentire su numerosi collegamenti, lasciando i viaggiatori in attesa o costretti a riorganizzare i propri spostamenti.