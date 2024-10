Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha completato nei tempi previsti i lavori di messa in sicurezza della linea ferroviaria Napoli-Salerno nel tratto compreso tra Nocera Inferiore e Salerno (via Cava dei Tirreni). I lavori, iniziati infatti il 20 gennaio scorso, erano stati necessari per interventi urgenti di ripristino e prevenzione nel tratto di linea interrotto nei pressi di Vietri sul Mare.

Prolungamento della Chiusura in Attesa del Dissequestro

Nonostante il termine dei lavori entro i 100 giorni previsti dal cronoprogramma, la riapertura della linea è ancora sospesa in attesa del provvedimento di dissequestro definitivo da parte della magistratura. Fino a quando non arriverà il nulla osta ufficiale, il traffico ferroviario sulla tratta rimarrà limitato.

Servizi Alternativi per i Viaggiatori

Per ridurre i disagi dei pendolari e dei viaggiatori, Rete Ferroviaria Italiana ha predisposto diversi servizi alternativi:

Servizio bus sostitutivo sulle tratte interrotte tra Nocera Inferiore e Salerno.

Navetta ferroviaria attiva tra le stazioni di Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni, per agevolare i collegamenti locali.

I canali di vendita di biglietti saranno quindi aggiornati progressivamente per riflettere le modifiche temporanee, e la sezione Infomobilità del sito delle Ferrovie sarà costantemente aggiornata per fornire informazioni in tempo reale su treni e bus sostitutivi.

Informazioni e Aggiornamenti

I viaggiatori sono invitati a consultare la sezione Infomobilità di FS Italiane per monitorare gli aggiornamenti su orari e disponibilità dei servizi sostitutivi.