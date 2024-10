Nel 2024 è prevista un’indennità una tantum di 100 euro che sarà inclusa nella busta paga relativa alla tredicesima mensilità per specifiche categorie di lavoratori dipendenti. Questo bonus è stato oggetto di recenti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a dubbi sollevati da un lettore riguardo l’idoneità dei lavoratori part-time e a tempo determinato.

La Domanda del Lettore: Chi Ha Diritto al Bonus?

Il lettore ha chiesto: “Il lavoratore dipendente con contratto part-time e a tempo determinato ha diritto al bonus di 100 euro con la tredicesima 2024?”. Questo interrogativo mette in luce un aspetto spesso controverso: i contratti di lavoro non standard possono o meno godere delle stesse agevolazioni previste per i contratti a tempo indeterminato?

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate: Condizioni e Requisiti Essenziali

L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente, chiarendo che anche i lavoratori part-time e a tempo determinato possono accedere all’indennità, a patto che rispettino determinati requisiti stabiliti dalla normativa. In base all’articolo 2-bis del decreto legge n. 113/2024, il bonus non è soggetto a discriminazioni in relazione al tipo di contratto o alla modalità di lavoro.

In particolare, è importante notare che l’importo di 100 euro non subisce riduzioni proporzionali in base alle ore lavorate, come specificato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2024. Ciò significa che, indipendentemente dalle ore di lavoro, i lavoratori part-time hanno diritto all’intero importo del bonus.

Quali Lavoratori Sono Esclusi dal Bonus?

Nonostante la vasta gamma di beneficiari, ci sono delle esclusioni significative. Non hanno diritto all’indennità i contribuenti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come i compensi da collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.). Pertanto, solo i redditi di lavoro dipendente sono considerati validi per il bonus.

Requisiti Aggiuntivi per Richiedere il Bonus

Per ricevere l’indennità, i lavoratori devono soddisfare alcuni requisiti specifici:

Nucleo Familiare: È necessario avere un coniuge e almeno un figlio a carico; nel caso di nuclei monogenitoriali, è sufficiente avere un figlio a carico.

Limite di Reddito: Il reddito complessivo del 2024 non deve superare i 28.000 euro.

Calcolo delle Imposte: L’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve superare la detrazione spettante per la stessa tipologia di reddito.

Questi criteri limitano l’accesso al bonus a specifiche fasce di reddito e situazioni familiari, rendendo fondamentale per i lavoratori verificare attentamente le condizioni necessarie.

Chi Può Beneficiare del Bonus?

Il bonus di 100 euro nella tredicesima mensilità del 2024 è accessibile a una varietà di lavoratori, compresi quelli con contratti part-time e a tempo determinato, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dalla legge. È essenziale che i lavoratori comprendano appieno le condizioni necessarie per poter beneficiare di questa indennità, per evitare sorprese nel momento dell’erogazione.