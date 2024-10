Una tragedia si è consumata alla stazione ferroviaria Sessa Aurunca-Roccamonfina, nel Casertano, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto investito e ucciso da un treno regionale. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22.30, attirando rapidamente l’intervento dei carabinieri e degli agenti della polizia ferroviaria di Villa Literno. Dai primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, sembra che si possa trattare di un suicidio. Il giovane risiedeva a Sessa Aurunca, precisamente nella frazione di Piedimonte di Sessa. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando amici e familiari nel dolore e nella tristezza per la perdita di una vita così giovane.

Le indagini sono in corso per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento, mentre la stazione è rimasta temporaneamente chiusa al traffico ferroviario per consentire le operazioni di verifica e accertamento.