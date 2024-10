Tragedia nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre a Napoli, dove un incidente stradale in via Cupa dell’Arco ha provocato la morte della 19enne Martina Guasco, originaria di Casoria, e il ferimento di altri cinque giovani. L’incidente si è verificato intorno all’1:20, quando Martina e i suoi amici stavano tornando dal concerto di Geolier.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale di Napoli, il violento scontro frontale è avvenuto tra due veicoli che percorrevano la stessa strada in direzioni opposte. Una delle vetture, guidata da un 22enne con a bordo tre passeggeri, stava percorrendo via Cupa dell’Arco in direzione di Piazza Zanardelli. Nei pressi del civico 40, l’auto si è scontrata frontalmente con un altro veicolo condotto da un 19enne, accompagnato da una ragazza di 23 anni.

L’impatto è stato devastante, causando il ribaltamento dell’auto con i quattro ragazzi a bordo, che ha terminato la sua corsa contro il muro di cinta di un fabbricato. Il ribaltamento ha provocato la morte sul colpo di Martina Guasco, mentre gli altri cinque ragazzi coinvolti nell’incidente hanno riportato ferite lievi, ma non sono in pericolo di vita.

Le Indagini e i Provvedimenti

Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati per permettere ulteriori indagini. I conducenti sono stati sottoposti a esami tossicologici e alcolemici per verificare l’eventuale stato di alterazione. La salma della giovane è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

Dolore e Shock a Casoria

La notizia della morte di Martina Guasco ha scosso profondamente la comunità di Casoria. Amici, familiari e conoscenti hanno espresso incredulità e dolore per la tragica scomparsa della giovane. Martina e i suoi amici avevano partecipato al concerto Red Bull 64 Bars Live con Geolier, senza fermarsi a lungo a causa della folla eccessiva in piazza Ciro Esposito.

Un Allarme Sulle Strade di Napoli

L’incidente di via Cupa dell’Arco è solo l’ultimo di una serie di gravi sinistri che stanno funestando le strade di Napoli. Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, e Salvatore Iavarone, consigliere comunale a Casoria per Europa Verde, hanno denunciato il crescente numero di vittime della strada. “Sulle nostre strade si sta consumando una strage senza fine,” ha dichiarato Borrelli. “Solo a Napoli, dall’inizio dell’anno, sono già 22 i decessi dovuti a incidenti stradali.”