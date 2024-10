I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura di Aversa, nei confronti di un uomo di 57 anni, gravemente indiziato di aver rapinato un anziano di 83 anni.

La dinamica della rapina

L’incidente risale a settembre scorso, quando l’anziano si è recato presso l’ufficio postale di via Giustino Fortunato, a Casoria, per ritirare la pensione. Subito dopo, è stato avvicinato da un uomo che si è spacciato per un assicuratore. Con una scusa, il malvivente ha convinto l’anziano a spostarsi in una zona meno frequentata, dove lo ha aggredito fisicamente, spingendolo contro un muro e sottraendogli il denaro appena prelevato.

Le indagini e l’arresto

Le indagini sono state avviate subito dopo la denuncia della vittima e si sono concentrate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Inoltre, grazie al riconoscimento fotografico effettuato dalla polizia giudiziaria e dalla vittima stessa, i carabinieri sono riusciti a identificare il presunto responsabile. I gravi indizi raccolti hanno portato all’emissione della misura cautelare della custodia in carcere per il 57enne.