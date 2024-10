Un uomo di 67 anni è arrestato a Torre del Greco con l’accusa di furto con strappo, dopo essere identificato come il presunto responsabile di uno scippo avvenuto circa due mesi fa. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe strappato con forza una catenina d’oro dal collo di un passante che si trovava lungo corso Avezzana. L’arresto è eseguito in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura.

Il furto risale al 24 agosto scorso e aveva portato alla denuncia della vittima, che si era recata presso il commissariato locale per segnalare il violento scippo subito mentre era in compagnia di un’altra persona. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini, analizzando le riprese delle telecamere di sicurezza degli esercizi commerciali situati nella zona. Dalle immagini è stato possibile risalire all’identità del presunto autore del furto, un individuo già noto alle autorità.

Successivamente, le forze dell’ordine hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, dove sono rinvenuti sia gli indumenti indossati durante il furto sia la moto utilizzata per commettere il crimine, elementi che hanno confermato i sospetti degli investigatori. L’uomo è quindi trasferito presso il carcere di Poggioreale, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.