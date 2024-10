Una tragica notizia scuote il mondo del calcio e la città di Foggia: tre tifosi del Foggia Calcio sono deceduti in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada Potenza-Melfi. I tifosi erano di ritorno dalla partita del girone C di Serie C che si era tenuta a Potenza. L’incidente, che ha coinvolto un minivan e un’automobile, ha avuto conseguenze devastanti, portando alla morte di due minorenni e di un giovane poco più che ventenne.

L’Incidente

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri a pochi chilometri dallo svincolo di Potenza est, nel capoluogo lucano. Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture – un minivan su cui viaggiavano i tifosi del Foggia e un’automobile – si sono scontrate frontalmente, provocando l’immediata morte di uno dei passeggeri del minivan. Gli altri due tifosi, rimasti gravemente feriti, sono deceduti poco dopo a causa delle lesioni riportate.

Le Vittime

Le vittime della tragedia sono due minorenni, uno dei quali aveva solo 13 anni, e un giovane di circa 20 anni, tutti residenti a Foggia. La notizia ha sconvolto la comunità foggiana e il mondo del calcio, con numerosi messaggi di cordoglio che sono arrivati alle famiglie delle vittime. Tra questi, il Calcio Foggia 1920 ha espresso il suo dolore con un post sui social, manifestando vicinanza ai familiari e ai membri della Foggia Ultras, gruppo di tifosi particolarmente colpito dalla tragedia.

Interventi Sul Posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi, compresi i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Presenti anche le forze dell’ordine per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra i primi a giungere sul posto c’è stato anche il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, che ha espresso il suo profondo cordoglio ai familiari delle vittime e alla comunità foggiana.

Il Cordoglio della Comunità

L’intera comunità sportiva e non solo è stata profondamente colpita da questa tragica perdita. Sui social media, molti tifosi e cittadini hanno condiviso messaggi di sostegno e affetto per i familiari delle giovani vittime. L’incidente ha riportato alla luce il tema della sicurezza stradale, in particolare su tratte spesso teatro di gravi sinistri come quella tra Potenza e Melfi.