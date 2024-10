Nel corso del fine settimana, l’anticiclone africano comincerà a rafforzarsi, portando tempo stabile e un aumento delle temperature su gran parte del territorio italiano. Le previsioni per l’inizio della prossima settimana confermano un ulteriore consolidamento di questa area di alta pressione, che spingerà aria ancora più calda verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, facendo salire le temperature al di sopra della media stagionale.

Lunedì: Sole e Caldo al Centro-Sud, Qualche Disturbo al Nord

La giornata di lunedì vedrà condizioni in prevalenza soleggiate al Centro-Sud, dove il clima sarà caldo e mite. Al Nord, tuttavia, si faranno sentire alcuni disturbi causati da infiltrazioni di aria umida legate a una depressione in arrivo dalla penisola iberica. Questo fenomeno porterà una certa nuvolosità, associata anche a qualche debole pioggia su Liguria e Alpi occidentali.

Temperature e Clima

Il clima sarà decisamente mite, con le temperature che, nelle ore diurne, potrebbero raggiungere punte di 26/27°C nelle zone interne delle isole maggiori. Le condizioni di stabilità continueranno almeno fino a mercoledì, con poche variazioni significative.

Anticiclone e Nebbie al Nord

L’anticiclone potrebbe addirittura annullare gli effetti della depressione iberica, favorendo condizioni stabili anche al Nord. Tuttavia, andrebbero considerate possibili foschie, nebbie o nubi basse, specialmente nelle ore più fredde, sia al Nord che sulle pianure interne delle regioni centrali.

Metà Settimana: Temperature in Ulteriore Aumento

Le temperature potrebbero continuare a salire, con un clima particolarmente caldo per il periodo al Sud e sulle isole maggiori. In Sardegna, la colonnina di mercurio potrebbe toccare punte di 30/31°C, creando condizioni di caldo intenso.

Possibile Cambiamento Verso Fine Settimana

Dalla seconda parte della settimana, si potrebbe assistere a un cambiamento. La depressione iberica potrebbe rinforzarsi e spingere nuovamente correnti umide verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Ciò potrebbe portare a un deterioramento del tempo sulle regioni settentrionali, con il ritorno di qualche pioggia. Tuttavia, questa tendenza è ancora da confermare, e potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni.