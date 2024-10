All’alba si è verificato un drammatico incidente lungo l’autostrada A1, tra gli svincoli di Orvieto e Attigliano, in provincia di Terni. Un autoarticolato, impegnato in servizi postali e guidato da un trasportatore 55enne italiano, ha tamponato un autocarro fermo nella corsia di emergenza, travolgendo due operai che erano scesi dal veicolo per un’emergenza. Le vittime sono un uomo di 52 anni della provincia di Potenza e un 35enne di nazionalità pakistana, anch’egli residente in Basilicata. Entrambi sono morti sul colpo.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, l’autocarro si era fermato nella corsia di emergenza, probabilmente a causa dell’esaurimento del carburante. I due operai sono scesi dal mezzo: uno sembra fosse intento a utilizzare una cisterna per rifornirsi di carburante, mentre l’altro avrebbe approfittato della sosta per espletare bisogni fisiologici. È in questo momento che l’autoarticolato, in viaggio verso sud, ha colpito violentemente l’autocarro fermo, travolgendo i due uomini.

Il terzo collega, un 35enne di nazionalità bengalese che si trovava ancora a bordo del veicolo, è rimasto ferito lievemente e in stato di shock. Anche il conducente del tir, che è stato trasportato in ospedale, è sotto shock.

Intervento dei soccorsi e indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare la morte dei due operai, oltre a prestare soccorso al collega sopravvissuto. La Polizia Stradale di Orvieto, coordinata dal comandante Massimiliano Bolli, ha effettuato i rilievi per determinare la dinamica esatta dell’incidente. La Procura della Repubblica di Terni, guidata dal procuratore Andrea Claudiani, ha già disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nel sinistro e ordinato il trasferimento delle salme all’ospedale di Perugia per ulteriori accertamenti medico-legali.

I vigili del fuoco di Orvieto, insieme al personale di Autostrade per l’Italia, hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione del traffico.