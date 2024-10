Un grave incidente ha causato forti disagi al traffico sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Canosa, nel tratto al chilometro 86,400, all’altezza del comune di Grottaminarda. Nel pomeriggio di oggi, un tir in transito, carico di profilati in alluminio, è stato avvolto dalle fiamme, scatenando il caos.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta tempestivamente per domare l’incendio che ha interessato il mezzo pesante, partito da Roma e diretto a Bari. Le operazioni per spegnere il rogo sono state complesse, ma i “caschi rossi” sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha provocato una densa colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza, preoccupando gli automobilisti in transito.

L’autista si salva per un soffio

Il conducente del tir è riuscito a salvarsi appena in tempo, uscendo dal veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente. Fortunatamente, l’uomo non ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha destato molta preoccupazione tra gli automobilisti.

Traffico in Tilt e Intervento della Polizia Stradale

La Polizia Stradale è stata immediatamente chiamata per gestire la viabilità. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con code che si sono formate lungo il tratto interessato. La situazione è tornata alla normalità solo dopo diverse ore, quando il mezzo è stato rimosso dalla carreggiata.

Cause dell’incendio ancora da chiarire

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite, ma non si esclude un guasto tecnico o un problema meccanico al motore del tir. Saranno necessari ulteriori accertamenti per determinare l’origine esatta delle fiamme.