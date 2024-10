Un terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato ieri, domenica 27 ottobre, alle ore 20:51 nei pressi del comune di Cellara, situato nella provincia di Cosenza. Secondo i dati della Rete sismica nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto un ipocentro a una profondità di 21 km e un epicentro localizzato a circa 13 km da Cosenza, 28 km da Lamezia Terme e 40 km da Catanzaro.

Sequenza sismica: oltre 80 scosse registrate

Dopo la scossa iniziale di magnitudo 3.7, la zona ha continuato a registrare attività sismica. Fino alle 16:10 di oggi, sono stati localizzati altri 80 terremoti di varia intensità, inclusi:

66 scosse di magnitudo inferiore a 2.0

12 scosse con magnitudo compresa tra 2.0 e 3.0

2 eventi di magnitudo 3.0, verificatisi alle 11:48 e alle 11:51 di oggi

Questa sequenza di eventi sismici ha richiamato l’attenzione della popolazione locale, sebbene al momento non siano stati riportati danni significativi a persone o strutture. Tuttavia, la zona rimane sotto monitoraggio continuo da parte dell’INGV per valutare l’evoluzione dell’attività sismica e il possibile verificarsi di ulteriori scosse.

La zona sismica calabrese e il rischio sismico

La Calabria è una delle regioni italiane più vulnerabili al rischio sismico a causa della sua posizione geologica lungo il confine tra la placca africana e la placca euroasiatica. Eventi di intensità simile a quelli recenti sono frequenti, e le autorità mantengono un attento monitoraggio per garantire la sicurezza dei cittadini.

Consigli utili in caso di terremoto

Durante eventi sismici di qualsiasi intensità, è sempre utile ricordare alcune misure di sicurezza:

Durante il terremoto: cercare riparo sotto mobili robusti o vicino a muri portanti, evitando finestre e oggetti sospesi.

Dopo il terremoto: allontanarsi da edifici danneggiati e rimanere all’aperto fino a quando non si è certi della sicurezza della zona.

Prepararsi in anticipo: avere un kit di emergenza con beni di prima necessità, come acqua, cibo non deperibile, torcia e medicinali essenziali.

Questi semplici accorgimenti possono fare la differenza in situazioni di emergenza e aiutare a gestire in modo sicuro eventi naturali come i terremoti.

Monitoraggio continuo

Per rimanere aggiornati, è consigliabile seguire le comunicazioni ufficiali dell’INGV e delle autorità locali, che forniscono informazioni tempestive su ogni variazione dell’attività sismica.