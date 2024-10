Un furto di sigarette per un valore di circa 12.000 euro è commesso nella notte tra martedì e mercoledì in un tabacchi situato sul lungomare Colombo a Salerno. Si sospetta che tre persone siano coinvolte nel colpo, durante il quale i ladri hanno agito rapidamente. Dopo aver scassinato la serranda, si sono allontanati prima dell’arrivo delle volanti della polizia, grazie al tempestivo scattare dell’allarme. Nonostante la mancanza di telecamere interne, la polizia e la Squadra Mobile stanno esaminando i filmati dei sistemi di sorveglianza della zona per identificare i colpevoli.

Non è la prima volta che lo stesso esercizio commerciale subisce un furto, e la merce preferita dai ladri sembra essere sempre più spesso le sigarette, facilmente vendibili nel mercato nero a prezzi inferiori rispetto a quelli ufficiali. Negli ultimi tempi, è tornata alla ribalta anche la vendita di sigarette di contrabbando, alimentata dall’aumento dei prezzi. Questa pratica coinvolge talvolta anche negozianti compiacenti, che le riservano ai clienti abituali. Le indagini proseguono per determinare se la stessa banda sia responsabile di altri furti simili nella città.