La quiete di Vico Equense nuovamente scossa da un episodio di criminalità. Nella notte, un ladro, già noto per altri furti nella penisola sorrentina, ha preso di mira il negozio BodyStore, situato nel centro cittadino. L’episodio ha provocato un danno economico significativo, ma i proprietari non si sono lasciati abbattere, condividendo il loro disappunto e la denuncia dell’accaduto tramite i social media.

La Denuncia sui Social

La notizia del furto è stata resa nota direttamente dai titolari dello store attraverso la loro pagina Facebook. Nel post, i proprietari raccontano come il ladro abbia scassinato l’ingresso del negozio per poi introdursi all’interno e rubare diversi oggetti. I proprietari, oltre ad esprimere il loro dispiacere per il danno subito, hanno anche affermato di essere certi dell’identità del ladro, descritto come “ben noto” per altri episodi di furto avvenuti nella zona della penisola sorrentina.

Determinazione Nonostante il Danno

Nonostante il grave colpo economico subito, i proprietari di BodyStore hanno mantenuto un atteggiamento positivo. Nel loro messaggio, hanno dichiarato di essere pronti a riprendere immediatamente le attività, garantendo l’apertura regolare del negozio già dal giorno successivo. Hanno inoltre ribadito la loro determinazione a non lasciarsi abbattere dalle difficoltà, promettendo di continuare a servire la clientela con la stessa cortesia e professionalità di sempre.