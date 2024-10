Canale 21 trasmette domenica prossima 6 ottobre a partire dalle ore 10.00 la Santa Messa e la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. I telespettatori potranno seguire in diretta dal santuario mariano la concelebrazione eucaristica e la celebre preghiera composta dal Beato Bartolo Longo. La recita della Supplica sarà trasmessa alle ore 19.00 sempre di domenica 6 ottobre. A presiedere la santa Messa e la Supplica sarà il nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, mons. Petar Rajič, arcivescovo titolare di Sarsenterum. Concelebra l’Arcivescovo Prelato di Pompei mons. Tommaso Caputo. L’intero rito sarà visibile su Canale 21 (Canale 10 del digitale terrestre, 19 nel Lazio; in streaming sul canale YouTube; su canale21.it).

“L’ora del mondo”- così Bartolo Longo definiva i giorni della Supplica a Pompei – è uno degli appuntamenti più attesi ed importanti del calendario liturgico. Al Santuario giungeranno decine di migliaia di fedeli, centinaia di milioni pregheranno in tutto il mondo unendosi all’assemblea di Pompei. Anche Papa Francesco da qualche anno rivolge a Pompei un pensiero speciale durante l’Angelus. Canale 21 trasmette la diretta della Supplica fin dai primi anni dell’emittente per esplicita volontà del fondatore Andrea Torino.

“Siamo pronti – afferma l’editore Paolo Torino – ad una diretta piena di valori spirituali e sociali. Canale 21 è la televisione della comunità che si unisce nei momenti di gioia e di dolore, di speranza e preghiera. Svolgiamo questo servizio con competenza e passione per coloro che pur lontani da Pompei saranno partecipi della preghiera mariana e della benedizione celeste”. Il commento è affidato al giornalista Peppe Iannicelli con Loreta Somma Ufficio Comunicazioni Sociali. Interviste di Antonio Salamandra, interventi di Alessio Barco. La regia è di Stefano Traditi. Nei giorni precedenti la supplica il VG21 diretto da Gianni Ambrosino dedicherà notizie e servizi all’evento.

Canale 21 trasmette dal lunedì al sabato la Santa Messa quotidiana alle ore 7.30, il Miracolo di San Gennaro e tante importanti celebrazioni liturgiche. “Canale 21 – dichiara l’editore Paolo Torino – è orgogliosa di trasmettere in diretta due eventi così importanti e solenni. Diamo a tutti la possibilità di condividere un’esperienza di fede e condivisione solidale che testimonia l’amore per la nostra terra e la nostra gente”. Dal lunedì al sabato Canale 21 trasmette alle ore 7.30 la Santa Messa in diretta nell’ambito del VG Mattina. La telecronaca è affidata a Peppe Iannicelli con il commento di Antonio Salamandra. Il VG21 diretto da Gianni Ambrosino dedicherà ai due eventi ampi servizi e collegamenti speciali.