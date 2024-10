San Sebastiano del Vesuvio, in provincia di Napoli, recentemente baciata dalla fortuna grazie al Gioco del Lotto. Nel concorso di sabato 5 ottobre, un fortunato giocatore ha portato a casa una vincita straordinaria di 622.500 euro, indovinando la combinazione vincente 2-17-24-71 sulla ruota di Napoli. Questo incredibile colpo di fortuna ha fatto notizia in tutta la regione, e non solo, come riportato da Agipronews.

Vincite anche in altre località della Campania

Oltre alla vincita record di San Sebastiano del Vesuvio, altre località della Campania sono state protagoniste di vincite rilevanti. In provincia di Salerno, si segnalano due fortunati giocatori: uno a Sarno, che ha vinto 19.700 euro, e uno a Fisciano, con una vincita di 14.500 euro. Anche Napoli ha visto una vincita di 12.500 euro, mentre a Benevento sono stati assegnati due premi da 9.750 euro ciascuno.

Il Lotto continua a premiare

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito un totale di 9,1 milioni di euro in tutta Italia, contribuendo a raggiungere la cifra complessiva di 984 milioni di euro distribuiti da inizio anno. Il Gioco del Lotto continua a essere una delle lotterie più amate dagli italiani, che sperano sempre di poter cambiare la loro vita con un colpo di fortuna.