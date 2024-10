Un drammatico episodio di violenza domestica si è verificato nella serata di ieri in via Leoncavallo, dove una donna ha tentato di strangolare il marito utilizzando una cintura dell’auto. La situazione è degenerata quando la donna ha poi cercato di ferirlo con un coltello da cucina.

La Dinamica dell’Aggressione

Il fatto è avvenuto intorno alle 22, quando l’uomo è stato sorpreso dalla furia della moglie appena salito in auto. Nonostante abbia cercato di chiudere le portiere con le sicure, non è riuscito a farlo in tempo. La donna, spinta da una rabbia incontrollata, ha avvolto una cintura attorno alla gola del marito e ha cercato di strangolarlo. Successivamente, ha tentato di aggredirlo con un coltello da cucina.

L’Intervento dei Carabinieri

Fortunatamente, l’aggressione ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e residenti della zona, che hanno prontamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Cercola, i quali hanno trovato l’uomo con evidenti segni di strangolamento e numerose contusioni sul corpo. La donna è stata arrestata nel cortile della loro abitazione, e i militari hanno rinvenuto sia la cintura che il coltello utilizzati nell’aggressione.

Violenza Domestica e Denunce Pregresse

Secondo una nota diffusa dall’Arma, la vittima ha dichiarato di aver subito in passato altri episodi simili, tutti presumibilmente legati alla forte gelosia della moglie. La donna è attualmente in carcere in attesa di giudizio, e dovrà rispondere delle gravi accuse di tentato omicidio e aggressione.