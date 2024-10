Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno arrestato tre uomini accusati di lesioni personali gravi, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, in seguito a un’aggressione avvenuta lo scorso marzo. Secondo le indagini condotte dalla Procura e dalla Polizia, i tre avrebbero brutalmente picchiato un giovane, colpendolo con calci e pugni, e successivamente sparandogli alla gamba, causando una frattura pluriframmentaria del femore.

L’operazione ha visto l’impiego di tecnologie avanzate, tra cui l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dell’aggressione. Grazie a queste prove, gli investigatori, con l’ausilio della squadra mobile di Napoli e il coordinamento della Procura di Torre Annunziata, sono riusciti a identificare i presunti responsabili. Le operazioni di cattura sono avvenute in più fasi: il primo arresto risale al 27 settembre, mentre l’ultimo è avvenuto di recente.

Attualmente, i tre uomini sono detenuti nel carcere di Poggioreale, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Questo episodio mette nuovamente in evidenza il problema della violenza e della criminalità in alcune aree del territorio campano, dove l’uso di armi da fuoco durante le aggressioni è una realtà purtroppo non rara.