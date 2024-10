Un uomo di 43 anni è stato ucciso nel pomeriggio di oggi a Napoli. La vittima, colpita da colpi d’arma da fuoco, è deceduta poco dopo il ricovero presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti rapidamente, ma l’uomo è spirato poco dopo l’arrivo in ospedale.

Le prime informazioni indicano che l’omicidio potrebbe essere avvenuto nel quartiere Ponticelli, zona già al centro di episodi di criminalità in passato. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica e il luogo esatto della sparatoria, mentre le indagini sono attualmente in corso.

Prefettura intensifica i controlli

In risposta all’omicidio, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha dichiarato di seguire con attenzione la situazione della sicurezza pubblica in città. In un comunicato, la Prefettura ha espresso piena fiducia nel lavoro svolto dalla magistratura e dall’Arma dei Carabinieri, impegnati a far luce sull’accaduto con determinazione.

Il prefetto ha inoltre disposto un immediato potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio a Ponticelli e nelle aree limitrofe, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Sicurezza al centro del prossimo comitato provinciale

Nella prossima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’omicidio sarà oggetto di analisi approfondita per comprendere meglio il contesto in cui è avvenuto. L’obiettivo è definire azioni preventive mirate per contrastare la criminalità nella zona e rafforzare il controllo del territorio.