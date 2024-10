Un episodio sconcertante si è verificato a Torre del Greco, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver aggredito il proprietario di una struttura ricettiva. La situazione è emersa quando l’uomo, già insolvente per il pagamento del soggiorno, ha rifiutato di saldare il conto e ha addirittura chiesto al titolare di dargli dei soldi.

L’Incidente

Sabato pomeriggio, gli agenti del commissariato locale sono stati chiamati per intervenire a seguito di una lite in corso all’interno di una locanda. Al loro arrivo, hanno trovato il proprietario visibilmente agitato, che ha raccontato quanto accaduto poco prima. L’uomo ha spiegato che il suo cliente, che non pagava da tempo, aveva minacciato di aggredirlo se non avesse ottenuto del denaro.

L’Aggressione

Di fronte al rifiuto del titolare, il 43enne è passato dalle parole ai fatti, aggredendolo fisicamente. Questo comportamento ha costretto il proprietario a contattare la polizia per chiedere aiuto. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno faticato non poco per raggiungere la camera del sospetto, dove alla fine sono riusciti a fermarlo.

Arresto e Accuse

L’uomo è stato arrestato con le accuse di tentata estorsione, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda sottolinea l’importanza della sicurezza nei luoghi di ospitalità e la necessità di garantire che i gestori possano operare senza timore di aggressioni o intimidazioni da parte dei clienti.