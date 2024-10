Un nuovo colpo al traffico di droga messo a segno dai carabinieri nella zona di Via Trentola a Ercolano, in seguito all’arresto di 21 persone coinvolte nella gestione del mercato della droga. Grazie ad un attento monitoraggio del territorio, i militari hanno individuato un sospetto via vai di giovanissimi nei pressi del civico 54, dove vive un 25enne agli arresti domiciliari.

I carabinieri hanno subito organizzato un servizio di appostamento per capire cosa stesse avvenendo all’interno dell’edificio. La scoperta è sorprendente: era installato un marchingegno artigianale al piano terra, una grata di ferro con una piccola fessura attraverso cui avvenivano scambi di droga e denaro in modo discreto e sicuro.

Durante il blitz nell’abitazione, il 25enne non era solo: insieme a lui si trovava un cugino di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine. Dal primo piano, i militari hanno assistito ad una “pioggia” di involucri lanciati fuori dalle finestre, contenenti 9 dosi di stupefacenti tra crack e cocaina. La perquisizione ha permesso di sequestrare 215 euro in contanti, probabilmente provento dell’attività illecita, e altre dosi nascoste nelle mura del portone, per un totale di 106 grammi di hashish pronti per la vendita.

I due giovani, accusati di detenzione di droga a fini di spaccio, sono immediatamente arrestati e trasferiti in carcere. Questo intervento conferma l’importanza del lavoro costante delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di stupefacenti, soprattutto in aree dove il fenomeno continua a coinvolgere sempre più giovani.