La Polizia Municipale di Pozzuoli ha recentemente compiuto un importante intervento nel settore della sicurezza pubblica, chiudendo un locale notturno che operava senza le necessarie autorizzazioni. Questo intervento, avvenuto nei giorni scorsi nella zona di via Campana, ha messo in luce la necessità di garantire il rispetto delle normative locali e la sicurezza dei cittadini.

La Situazione: Discoteca Non Autorizzata

Il locale in questione, inizialmente autorizzato solo per la somministrazione di cibi e bevande, era stato trasformato in una vera e propria discoteca, attirando circa 400 persone intenti a ballare e a consumare drink. Questo cambiamento non solo violava le condizioni di autorizzazione, ma creava anche potenziali problemi di sicurezza per i frequentatori.

L’Intervento della Polizia Municipale

La Polizia Municipale, con un intervento tempestivo, ha messo fine all’attività illegale. Gli agenti hanno sgomberato il locale, assicurandosi che tutti i presenti potessero lasciare in sicurezza. Il titolare del locale, tuttavia, non è uscito indenni dalla situazione. È denunciato all’Autorità Giudiziaria per diverse violazioni, che includono:

Mancanza dell’agibilità: Il titolare non aveva l’agibilità prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), un documento fondamentale per garantire la sicurezza in qualsiasi attività aperta al pubblico.

Assenza del certificato di prevenzione incendi: Questa mancanza rappresenta un grave rischio, considerando che il locale era affollato e l’assenza di questo certificato indica una non conformità alle norme di sicurezza antincendio.

Diffusione di musica oltre le ore 24: Il locale è sanzionato anche per aver violato il Regolamento acustico comunale, che stabilisce limitazioni riguardo alla diffusione di musica durante la notte.

L’Importanza della Legalità e della Sicurezza

Questo intervento della Polizia Municipale di Pozzuoli sottolinea l’importanza della legalità e della sicurezza pubblica, specialmente in contesti come quello delle discoteche e dei locali notturni. Le attività commerciali devono operare nel rispetto delle normative vigenti, non solo per evitare sanzioni, ma anche per garantire un ambiente sicuro per tutti.