Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 281, nel territorio del comune di Castel Baronia, coinvolgendo tre automobili. Il violentissimo tamponamento ha lasciato due persone ferite, che sono state prontamente assistite dai soccorritori.

La Dinamica dell’Incidente

Il tamponamento è avvenuto in un tratto della strada notoriamente trafficato, e la violenza dell’impatto è stata tale da allertare immediatamente i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bisaccia, i quali hanno dovuto lavorare per liberare i feriti intrappolati all’interno delle vetture. Le operazioni di estrazione sono state complesse, ma grazie all’abilità degli operatori, entrambe le vittime sono state estratte in sicurezza.

Soccorsi e Trasferimento in Ospedale

Una volta liberati, i feriti sono stati affidati ai sanitari del 118, che hanno subito provveduto al trasferimento presso l’ospedale di Ariano Irpino. Fortunatamente, le condizioni delle due persone ferite non sono state dichiarate critiche, ma necessitano comunque di cure e accertamenti medici approfonditi.

Indagini in Corso

Intanto, i Carabinieri di Montecalvo Irpino sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze da eventuali testimoni presenti al momento del tamponamento, e analizzando la posizione delle auto coinvolte. Queste indagini sono fondamentali per comprendere le cause dell’incidente e per eventuali responsabilità.