Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 17 anni, avvenuto nella località Campizze di Rotondi, lungo la storica via Appia. Il ragazzo, residente a Montesarchio, era in sella a uno scooter quando ha avuto uno scontro violento con un’automobile. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Il giovane è stato immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale San Pio di Benevento, ma, sfortunatamente, le ferite riportate erano troppo gravi e il 17enne è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

I carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina sono intervenuti sul luogo dell’incidente per svolgere i rilievi necessari e ricostruire la dinamica del sinistro. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire le cause esatte che hanno portato a questo drammatico evento, raccogliendo testimonianze e analizzando le evidenze presenti sulla scena. La comunità di Montesarchio è scossa da questa notizia, che colpisce non solo la famiglia del giovane, ma anche tutti coloro che lo conoscevano.