Un incidente spaventoso si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 3 ottobre a Rosolina, in provincia di Rovigo. Un giovane alla guida di una Porsche 718 Boxster ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e impattando violentemente contro un albero. L’auto si è letteralmente incastrata nel tronco di un albero di grande fusto, causando gravi ferite al conducente.

L’Intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco, accorsi da Chioggia e Adria, sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente, situato tra Rosolina Mare e la strada Romea. Dopo aver messo in sicurezza l’auto, le squadre di soccorso hanno lavorato per estrarre il giovane, che era rimasto incastrato all’interno del veicolo.

Le operazioni di soccorso sono state complesse e sono durate circa due ore, durante le quali i soccorritori hanno prestato grande attenzione per evitare ulteriori danni al ferito e per stabilizzare l’auto incidentata.

Trasporto d’Urgenza in Ospedale

Una volta estratto dall’abitacolo, il giovane conducente è stato preso in cura dal personale medico del Suem 118, che lo ha stabilizzato e trasportato in codice rosso con eliambulanza all’ospedale di Padova. Le sue condizioni sono state giudicate critiche.

Rilievi del Sinistro

I carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi del sinistro e determinare le cause dell’incidente. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle dinamiche, ma si ipotizza che la velocità possa essere stata un fattore determinante.

Operazioni di Soccorso Concluse

Le operazioni di soccorso, portate avanti dai vigili del fuoco, si sono concluse intorno alle 14:00, dopo aver messo in sicurezza la zona e rimosso l’auto dall’albero. L’incidente ha causato rallentamenti lungo la strada, ma la circolazione è stata ripristinata poco dopo la conclusione dei soccorsi.