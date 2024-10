Attimi di paura nelle prime ore di questa mattina a Capaccio Paestum, dove una Jaguar con a bordo due giovani di Agropoli si è ribaltata improvvisamente in via Magna Grecia. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli o passanti. La dinamica esatta è ancora in fase di ricostruzione, ma sembra che l’auto abbia perso il controllo, portando al ribaltamento.

Il luogo dell’incidente, vicino ai locali di Capaccio Scalo, è abitualmente frequentato anche nelle ore notturne, ma nessuno dei giovani presenti è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenute rapidamente le autorità locali per garantire la sicurezza della strada e per accertare le cause dell’accaduto.

Nonostante il grande spavento, i due giovani a bordo sono rimasti illesi. La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle ore notturne, invitando alla prudenza soprattutto nei tratti più trafficati.