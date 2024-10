Un grave incidente è avvenuto la scorsa notte lungo la E45, causando la morte di un uomo e il ferimento di un altro. L’incidente ha coinvolto un autoarticolato che trasportava carne macellata, il quale si è ribaltato in direzione sud, all’altezza di Collestrada.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, l’incidente è avvenuto intorno alle 2:00 del mattino. L’autoarticolato, condotto da un uomo di 65 anni originario della Campania, ha sbandato, finendo contro lo spartitraffico centrale e ribaltandosi su un fianco. Purtroppo, l’impatto è stato fatale per il conducente, che è morto sul colpo. Il passeggero del mezzo, un uomo di circa 35 anni, anch’egli campano, è rimasto ferito nell’incidente e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non ci sono altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Le cause dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine, ma la polizia stradale è intervenuta prontamente per eseguire i necessari accertamenti. La dinamica resta incerta, ma si ipotizza che una perdita di controllo possa essere stata provocata da un malore del conducente o da un errore di manovra.

Impatto sul traffico

Il tratto di carreggiata interessato è immediatamente chiuso al traffico per permettere la rimozione del veicolo ribaltato e la messa in sicurezza dell’area. Gli automobilisti in transito possono deviare il percorso su strade secondarie, ma sono stati registrati rallentamenti e disagi alla circolazione, specialmente nelle prime ore del mattino, quando il traffico è aumentato.