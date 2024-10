riDopo una notte di intense ricerche, è ritrovato il 67enne di Fisciano, in provincia di Salerno, disperso sulla montagna di Pizzo d’Alvano, nel comune di Quindici, in provincia di Avellino. L’uomo, che si era perso mentre cercava funghi, è tratto in salvo grazie all’intervento di una task force composta da oltre cinquanta persone. Le operazioni di ricerca, ostacolate da un forte temporale e dalla natura impervia del territorio, erano sospese nella tarda serata di ieri. Tuttavia, alle prime luci dell’alba, le squadre del Soccorso Alpino, in collaborazione con le forze dell’ordine, unità cinofile e l’ausilio di un velivolo militare del 15° Stormo, sono riuscite a localizzare l’uomo.

Fortunatamente, il cercatore di funghi è trovato in buone condizioni di salute e subito affidato alle cure del personale sanitario del 118. Il tempestivo intervento ha evitato conseguenze gravi, ponendo fine a un’operazione di soccorso che aveva tenuto la comunità con il fiato sospeso per ore.