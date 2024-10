Ritrovato nella mattinata di oggi il corpo del 37enne di Vitulazio, scomparso dopo essersi lanciato dal Ponte Romano di Capua (Caserta) nella serata di ieri. Le ricerche, avviate immediatamente dopo l’allarme, sono proseguite senza sosta per tutta la notte, coinvolgendo squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta e unità specializzate.

Il corpo è stato localizzato grazie all’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha sorvolato il corso del fiume Volturno nella mattinata di oggi, riuscendo infine a individuare il disperso nelle acque. Ora, i soccorritori sono impegnati nelle operazioni di recupero del corpo.

La tragedia è avvenuta intorno alle 21 di ieri sera, quando l’uomo è stato visto cadere dal ponte. Secondo le testimonianze raccolte, il 37enne stava camminando lungo il marciapiede del Ponte Romano. «Ho visto un uomo camminare sul marciapiede del ponte – ha raccontato una donna in auto – il quale, dopo essersi fermato a guardare il Volturno, è caduto giù», ha dichiarato una testimone oculare. La zona era particolarmente trafficata in quel momento, con numerose auto in transito e diverse persone a passeggio lungo la riviera pedonale.