Momenti di tensione si sono verificati oggi nei Quartieri Spagnoli di Napoli, quando un uomo di 50 anni si è barricato in casa, in un basso di vico Santa Maria delle Grazie, minacciando di far esplodere una bombola del gas. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che hanno lavorato congiuntamente per mettere in sicurezza l’area e scongiurare il pericolo.

Dopo un’operazione delicata, la Polizia è riuscita a entrare nell’abitazione e a bloccare l’uomo, evitando il peggio. Il 50enne è successivamente trasferito in ospedale per accertamenti medici, dove sarà valutata la sua condizione psicologica. Grazie alla prontezza degli agenti di Polizia e all’intervento dei Vigili del fuoco, l’area è messa in sicurezza senza ulteriori complicazioni, e il rischio di un’esplosione è scongiurato.