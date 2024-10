Un uomo di 49 anni è stato arrestato nel quartiere Fuorigrotta a Napoli per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex moglie, imposto dal tribunale in seguito a episodi di maltrattamenti. Il sistema di allerta è scattato grazie al braccialetto elettronico che l’uomo era obbligato a indossare, segnalando la sua presenza nella zona monitorata.

Il Sistema di Allerta e l’Intervento dei Carabinieri

L’allarme del braccialetto elettronico è stato immediatamente trasmesso alla centrale operativa delle forze dell’ordine, che ha inviato prontamente sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile. Gli agenti sono riusciti a fermare il 49enne prima che potesse avvicinarsi all’abitazione della sua ex moglie, prevenendo così qualsiasi possibile tentativo di approccio o aggressione.

Un Meccanismo di Protezione per le Vittime

Il dispositivo elettronico assegnato all’uomo era impostato per rilevare e segnalare qualsiasi tentativo di avvicinamento alla ex moglie, vittima di maltrattamenti per un lungo periodo. Il tribunale aveva infatti deciso di adottare questa misura per garantire la sicurezza della donna, che in passato aveva già subito vessazioni e minacce dall’ex marito. Il braccialetto elettronico ha dunque giocato un ruolo cruciale nel monitorare i movimenti dell’uomo e impedire una possibile nuova aggressione.

Le Conseguenze per l’Uomo

Bloccato tempestivamente dalle forze dell’ordine, il 49enne è stato arrestato e portato in carcere. Dovrà ora rispondere dell’inosservanza del divieto di avvicinamento imposto dal tribunale. L’uomo attende il processo, dove dovrà rispondere di quanto commesso di fronte all’autorità giudiziaria.

Una Vittoria per la Sicurezza delle Vittime di Violenza

Questo episodio rappresenta un importante successo per l’efficacia dei sistemi di monitoraggio elettronico adottati per proteggere le vittime di violenza domestica. La prontezza dell’intervento dei carabinieri ha permesso di scongiurare una situazione potenzialmente pericolosa, assicurando così la sicurezza della donna coinvolta e dimostrando il valore di queste misure di protezione.