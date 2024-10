A Monterusciello, il mega-quartiere di edilizia popolare nel comune di Pozzuoli, si continua a far fronte al fenomeno delle occupazioni abusive degli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica). L’ultimo caso riguarda un inquilino che ha occupato senza titolo un appartamento comunale, ignorando una diffida del Comune e trasferendosi altrove, senza però consegnare le chiavi. Di fronte a tale inadempienza, il Comune di Pozzuoli ha emanato un’ordinanza dirigenziale per sollecitare l’apertura dell’alloggio entro 3 giorni. In caso contrario, è annunciato l’intervento della Forza Pubblica.

Un Fenomeno Pluridecennale a Monterusciello

L’occupazione abusiva di alloggi popolari a Monterusciello non è un fenomeno isolato. Da oltre 40 anni, decine di abitazioni ERP vengono occupate illegalmente, spesso grazie a un sistema di racket che “rivende” le case a persone non aventi diritto. Questo avviene anche quando i legittimi assegnatari sono momentaneamente assenti, per motivi di salute o semplici necessità quotidiane, oppure in situazioni tragiche, come nel caso di persone appena decedute. Attualmente, circa quaranta casi simili risultano ancora irrisolti.

La Risposta dell’Amministrazione Comunale

L’amministrazione di Pozzuoli, tramite il consigliere comunale Salvatore Caiazzo, ha ribadito il proprio impegno a risolvere la questione delle occupazioni abusive, sostenendo che gli alloggi ERP devono essere assegnati in base alla graduatoria ufficiale e alle esigenze dei nuclei familiari più bisognosi. Il Comune ha intensificato le verifiche sui requisiti dei beneficiari e sta lavorando per restituire agli aventi diritto gli alloggi tolti con forza e prepotenza. Secondo il consigliere Caiazzo, i risultati stanno finalmente cominciando a emergere, e l’amministrazione spera che questo sia solo l’inizio di un cambiamento duraturo e positivo per Monterusciello.