Oggi, a Pomigliano d’Arco, i vigili urbani, in collaborazione con la Guardia Costiera, hanno sequestrato 400 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità durante i controlli al mercato rionale del giovedì. L’operazione ha portato anche all’emissione di sanzioni per un totale di 4.500 euro nei confronti dei venditori coinvolti. Questo intervento si inserisce in un’ampia campagna di controllo mirata a contrastare le irregolarità commerciali e a garantire la sicurezza alimentare.

Controlli su Viabilità e Commercio Abusivo

Sotto la guida del comandante Emiliano Nacar, i caschi bianchi hanno intensificato le attività di controllo sul territorio. Negli ultimi giorni, numerose operazioni hanno riguardato violazioni al codice della strada, che hanno portato alla rimozione di 70 veicoli in divieto di sosta grazie all’ausilio di carro gru.

In parallelo, sono state elevate sanzioni per occupazione abusiva del suolo pubblico a diversi commercianti, sia nel centro storico che lungo via Roma. Un caso particolare ha visto una multa di 1.000 euro per emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Irregolarità Lavorative e Sanzioni agli Esercenti

Durante i controlli nei locali commerciali, i vigili urbani hanno riscontrato ulteriori violazioni. Diversi esercizi sono stati sanzionati per aver impiegato dipendenti senza regolare contratto di lavoro, con multe che hanno superato i 7.000 euro. L’operazione dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto alle irregolarità amministrative e nel garantire il rispetto delle normative, sia sul fronte della sicurezza alimentare che su quello del lavoro.