Il consigliere comunale di Brusciano, Ciro Guadagno, ha recentemente sollevato un’importante questione riguardante la proprietà del terreno su cui il Comune sta costruendo un asilo nido in Via V. Veneto, con finanziamenti provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Guadagno, attraverso una nota ufficiale, ha dettagliato le fasi della sua ricerca e l’evoluzione della vicenda.

Richiesta di accesso agli atti e prime risposte

Nel mese di marzo 2024, Guadagno aveva presentato una richiesta formale di accesso agli atti (Protocollo Generale 5911 del 06/03/2024) al Comune di Brusciano per verificare la natura giuridica del terreno in questione. Il primo riscontro da parte del Responsabile del Comune non forniva le informazioni richieste, affermando che non esistevano documenti relativi alla vicenda, in quanto risalente agli anni Sessanta.

Le ricerche autonome del consigliere

Nonostante il mancato riscontro iniziale, il consigliere Guadagno ha continuato con tenacia le sue indagini, recandosi direttamente presso l’Agenzia del Territorio per ottenere maggiori informazioni. Solo successivamente ha ricevuto i documenti necessari dal Comune, dai quali è emersa una situazione critica: il suolo su cui si sta realizzando l’asilo nido non è di proprietà del Comune di Brusciano, ma appartiene all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Curia di Nola.

Conseguenze e incarico legale

Alla luce di questa scoperta, l’amministrazione comunale ha dovuto intervenire rapidamente, conferendo un incarico legale a due avvocati per risolvere la situazione. Tuttavia, ciò ha comportato un ulteriore onere per le casse comunali, con una parcella di 20.600 euro per i servizi legali prestati. Questo importo ha sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla gestione delle risorse pubbliche e alla necessità di chiarire la legittimità dell’uso del terreno.