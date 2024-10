Una serata di festa si è trasformata in un momento di tensione e paura nel centro di Benevento, dove ieri sera si è verificata una violenta rissa tra due gruppi di giovani. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno dei gruppi sarebbe composto da ragazzi locali, mentre il secondo, presumibilmente, include persone di nazionalità straniera. Durante una festa organizzata in un circolo situato in una traversa del Corso, alcuni individui, tra cui si ipotizza la presenza di stranieri, sarebbero entrati e avrebbero iniziato ad aggredire i presenti, scatenando una rissa e gettando il locale nel caos.

L’intervento rapido dei soccorsi ha permesso di prestare assistenza a quattro persone rimaste ferite. Fortunatamente, nessuno di loro risulta in condizioni gravi, ma sono comunque trasportati negli ospedali cittadini per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Benevento e le Volanti della Polizia, che stanno ora conducendo le indagini per chiarire le dinamiche esatte della vicenda. Gli investigatori hanno già raccolto le testimonianze di alcune persone presenti, cercando di ricostruire l’accaduto per stabilire eventuali responsabilità.

L’episodio ha suscitato un forte allarme tra i residenti, preoccupati per la crescente escalation di violenza giovanile in aree cittadine solitamente tranquille.