Una donna di 57 anni, di origine campana, residente temporaneamente in provincia di Rimini, è denunciata per furto e ricettazione dopo essere stata accusata di aver sottratto oro e preziosi dalla villa di un imprenditore a Misano Adriatico. La domestica, che si occupava delle pulizie nella residenza, ha approfittato della sua posizione per rubare oggetti di valore durante il periodo in cui lavorava presso l’abitazione.

Il Furto e la Denuncia

I fatti risalgono all’agosto scorso, quando il proprietario della villa ha notato la sparizione di gioielli e altri oggetti preziosi e ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri di Misano Adriatico. L’indagine è subito avviata dalle forze dell’ordine, che hanno diretto le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Rimini.

Le ricerche hanno portato i carabinieri a Napoli, città natale della donna, dove la sospettata si era trasferita dopo aver concluso il lavoro a Misano. Grazie agli elementi raccolti durante l’indagine, i militari sono riusciti a ottenere un mandato di perquisizione per la sua abitazione.

Il Ritrovamento della Refurtiva

Durante la perquisizione della casa della 57enne a Napoli, i carabinieri hanno recuperato una parte significativa della refurtiva, che includeva oro, gioielli e altri oggetti di grande valore sottratti dalla villa. In totale, sono ritrovati circa 20 chili di oro, per un valore stimato di oltre 2 milioni di euro. Oltre agli oggetti rubati nella villa, i carabinieri hanno rinvenuto anche altri beni di provenienza sospetta e una ingente somma di denaro, di cui la donna non ha saputo fornire spiegazioni plausibili.

Tutti i beni recuperati sono restituiti al legittimo proprietario, mentre gli oggetti di origine sconosciuta e il denaro sono sottoposti a sequestro dalle autorità in attesa di ulteriori accertamenti.

Accuse di Furto e Ricettazione

La donna, denunciata dagli uomini dell’Arma, dovrà ora rispondere di accuse gravi come furto e ricettazione. Le indagini continueranno per verificare se la domestica possa essere collegata ad altri furti simili o se agisse in collaborazione con altre persone. La Procura di Rimini sta valutando se estendere le indagini anche a possibili canali di riciclaggio dei beni sottratti.

Un Caso Che Fa Riflettere

Questo episodio evidenzia la vulnerabilità a cui possono essere esposti i proprietari di case di lusso o ville, soprattutto quando affidano la cura delle loro abitazioni a personale che non conoscono a fondo. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e il lavoro investigativo hanno permesso di recuperare i beni sottratti e di fermare l’autrice del reato prima che potesse disfarsi del bottino.