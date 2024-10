Un medico in pensione di Nocera Inferiore, scomparso da cinque giorni, è stato ritrovato morto in ospedale. La vicenda ha avuto inizio quando un uomo di Giffoni Valle Piana, preoccupato per la mancanza di notizie dello zio, ha dato l’allarme ai carabinieri. Lo zio, un anziano medico, non rispondeva al telefono e viveva in un appartamento in via Siciliano. I militari, intervenuti sul posto, hanno bussato alla porta senza ricevere risposta. Temendo un malore, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che con l’ausilio di un’autoscala sono entrati in casa passando dal balcone. Tuttavia, l’appartamento è risultato vuoto.

Le indagini successive hanno purtroppo portato alla tragica scoperta: l’anziano medico era stato coinvolto in un incidente mentre percorreva una strada di Nocera Superiore in bicicletta. La caduta gli aveva provocato un grave trauma cranico. Senza documenti di riconoscimento al momento del ricovero, l’uomo è deceduto in ospedale prima che i carabinieri, grazie alla segnalazione del nipote, potessero identificarlo.