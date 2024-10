Un episodio di violenza si è verificato nella giornata di ieri presso la stazione ferroviaria di Pisciotta, in provincia di Salerno, dove una donna è stata vittima di una rapina. Due giovani, rispettivamente di 28 e 23 anni, entrambi di nazionalità algerina, sono arrestati dai Carabinieri della Stazione di Pisciotta e del reparto territoriale di Vallo della Lucania per rapina impropria.

L’Incidente

I fatti sono avvenuti nello scalo ferroviario Pisciotta-Palinuro, dove i due giovani si sono impossessati del borsello della vittima all’interno di un’attività commerciale della stazione. La donna, accortasi del furto, ha cercato di reagire, ma i rapinatori l’hanno strattonata, facendola cadere a terra. Nonostante il tentativo dei malviventi di allontanarsi rapidamente dalla scena, l’intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati tramite una segnalazione giunta al 112, ha permesso di rintracciarli e bloccarli poco dopo l’accaduto.

Gli Arresti

I due giovani arrestati sono portati in carcere, dove sono in attesa della convalida dell’arresto da parte del giudice. L’accusa nei loro confronti è di rapina impropria, un reato che si configura quando l’uso della violenza o della forza avviene durante o immediatamente dopo il furto per garantirsi l’impunità.