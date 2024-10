Oggi, un blocco di quattro ore ha colpito i trasporti pubblici in Campania a causa dello sciopero proclamato dall’Unione Sindacale di Base (Usb) nei servizi gestiti dall’Ente Autonomo Volturno (EAV). L’agitazione sindacale ha avuto un impatto significativo sulle linee flegree e sulla Circumvesuviana, generando disagi per numerosi pendolari e viaggiatori.

Effetti dello Sciopero sui Servizi EAV

Il fermo delle attività ha coinvolto circa 1.750 dipendenti presenti durante le ore di sciopero, con un’adesione limitata a 100 lavoratori, pari al 5,7%. Tuttavia, nonostante la partecipazione contenuta, le conseguenze sui servizi di trasporto sono state rilevanti:

Linee Flegree: Interruzione totale del servizio per tutte le corse, con i treni rimasti completamente fermi per le quattro ore dello sciopero.

Circumvesuviana: 36 corse su 58 programmate sono state annullate, causando pesanti disagi per i pendolari che utilizzano questa linea.

Linee Suburbane (Napoli-Piedimonte Matese): Solo una corsa è stata annullata, limitando l’impatto sulla tratta suburbana.

Servizi Non Coinvolti: Le linee metropolitane e i servizi di autobus dell’EAV non hanno subito cancellazioni o interruzioni.

Motivi dello Sciopero e Posizione dell’EAV

Lo sciopero è stato proclamato dall’Usb per portare attenzione su diverse problematiche riguardanti i lavoratori e le condizioni del trasporto pubblico locale. L’EAV ha fornito aggiornamenti puntuali sulle interruzioni tramite i propri canali ufficiali, cercando di limitare al minimo i disagi per l’utenza.

Impatto e Reazioni dei Pendolari

Il blocco delle linee flegree e le numerose soppressioni sulla Circumvesuviana hanno creato un forte disservizio, con ritardi e complicazioni per chi si sposta per lavoro o studio tra Napoli e i comuni limitrofi. Molti passeggeri hanno dovuto trovare soluzioni alternative, subendo comunque significativi rallentamenti.